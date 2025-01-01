Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familie vor dem Ruin

SAT.1Staffel 7Folge 186
Folge 186: Familie vor dem Ruin

21 Min.Ab 12

Die Betreiber eines Pornokinos werden terrorisiert. Der unbekannte Täter schickt zunächst nur Drohbriefe, aber dann schlägt er die Ehefrau des Mandanten nieder. Die Situation eskaliert komplett, als es zu einer Explosion in einem der Kinosäle kommt. Die Ermittler finden dort eine Rauchbombe und eine Bombendrohung.

SAT.1
