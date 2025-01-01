Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Frau ohne Gedächtnis

SAT.1Staffel 7Folge 190
Frau ohne Gedächtnis

Frau ohne GedächtnisJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 190: Frau ohne Gedächtnis

23 Min.Ab 12

Lenßen und sein Team erhalten den Notruf einer Mandantin aus einer verlassenen Werkstatt. Die Ermittler finden sie mit einer schweren Kopfverletzung - sie hat ihr Gedächtnis verloren. Die verzweifelte Frau bittet Lenßen herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Die Ermittlungen ergeben, dass die Mandantin in schmutzige Geschäfte eines Bordells verstrickt ist. Kurz darauf wird die Leiche einer Prostituierten gefunden ...

