Lenßen & Partner
Folge 190: Frau ohne Gedächtnis
23 Min.Ab 12
Lenßen und sein Team erhalten den Notruf einer Mandantin aus einer verlassenen Werkstatt. Die Ermittler finden sie mit einer schweren Kopfverletzung - sie hat ihr Gedächtnis verloren. Die verzweifelte Frau bittet Lenßen herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Die Ermittlungen ergeben, dass die Mandantin in schmutzige Geschäfte eines Bordells verstrickt ist. Kurz darauf wird die Leiche einer Prostituierten gefunden ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1