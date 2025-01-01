Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Angst um die Familie

SAT.1Staffel 7Folge 48
Angst um die Familie

Angst um die FamilieJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 48: Angst um die Familie

23 Min.Ab 12

Ein Vater hat seine Familie überstürzt in ein Hotel gebracht. Seine Ehefrau glaubt, dass er vor irgendetwas große Angst hat. Im Haus finden die Ermittler tatsächlich brutale Morddrohungen. Kurz darauf wird der Mann auf offener Straße angeschossen. Hat der Familienvater ein dunkles Geheimnis und soll deshalb ermordet werden?

