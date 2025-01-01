Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 53
Folge 53: Verbotene Gefühle

23 Min.Ab 12

Eine Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Freund: Sie hat Kokain bei ihm gefunden. Lenßen & Partner sollen den Mann observieren und überwachen. Die Ermittler untersuchen das Handy des Verdächtigen und finden eine mysteriöse SMS. Die Spur führt in einen schmierigen Swingerclub ...

SAT.1
