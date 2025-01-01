Lenßen & Partner
Folge 85: Blutige Schlagzeilen
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen erhält den verzweifelten Hilferuf eines ehemaligen Mandanten. Der Paparazzo wurde brutal zusammengeschlagen. Offenbar will sich jemand für eine kürzlich veröffentlichte Skandal-Geschichte rächen. Der Klatsch-Reporter hat über den heimlichen Sexausflug eines bekannten Fußballtrainers berichtet. Doch dieser weist alle Anschuldigungen zurück.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
