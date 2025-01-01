Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Teenager im Dauerrausch

SAT.1Staffel 7Folge 91
Teenager im Dauerrausch

Teenager im DauerrauschJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 91: Teenager im Dauerrausch

22 Min.Ab 12

Die Tochter eines wichtigen Mandanten wird stark alkoholisiert von der Polizei aufgegriffen. Ihre Eltern machen sich große Sorgen. Seit zwei Wochen ist ihre Tochter im Dauerrausch. Katja Hansen findet Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch. Bei ihren Ermittlungen gerät sie selbst in die Fänge des Triebtäters. Wird die Ermittlerin ebenfalls Opfer des brutalen Vergewaltigers?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen