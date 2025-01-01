Lenßen & Partner
Folge 91: Teenager im Dauerrausch
22 Min.Ab 12
Die Tochter eines wichtigen Mandanten wird stark alkoholisiert von der Polizei aufgegriffen. Ihre Eltern machen sich große Sorgen. Seit zwei Wochen ist ihre Tochter im Dauerrausch. Katja Hansen findet Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch. Bei ihren Ermittlungen gerät sie selbst in die Fänge des Triebtäters. Wird die Ermittlerin ebenfalls Opfer des brutalen Vergewaltigers?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1