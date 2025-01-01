Lenßen & Partner
Folge 97: Gefährliches Vorspiel
22 Min.Ab 12
Auf ein junges Liebespaar werden mehreren Anschläge verübt: In den Handschuhen des Jungen wurden Rasierklingen versteckt und das Mädchen mit ätzendem Kontaktgift verletzt. Die Mutter des Jungen bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Die Tat deutet auf ein Eifersuchtsdrama hin, denn das Mädchen hat einen fanatischen Verehrer.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1