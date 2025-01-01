Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 118
Folge 118: Sag die Wahrheit!

22 Min.Ab 12

Filmreife Darstellung oder kalkulierter Mord? Der Mandant glaubt einen Mord beobachtet zu haben und sorgt sich jetzt auch um sein eigenes Leben. Die Ermittlungen führen Lenßen & Partner zu einer Gruppe von Studenten, die vorgeben, im Zuge eines Projektes lediglich einen Kurzfilm gedreht zu haben. Der Mord soll demnach nicht tatsächlich stattgefunden haben, sondern nur inszeniert worden sein. Sagen sie die Wahrheit oder vertuschen sie eine Straftat?

