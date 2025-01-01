Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das zweite Leben

SAT.1Staffel 8Folge 125
Das zweite Leben

Lenßen & Partner

Folge 125: Das zweite Leben

22 Min.Ab 12

Eine junge Mutter befürchtet, dass ihr Ehemann sie betrügt. Sie bittet Lenßen & Partner ihren Mann zu observieren. Die Detektive beobachten den Ehemann bei Sex-Dates mit verschiedenen Frauen. Offensichtlich führt der Familienvater ein Doppelleben als Callboy. Doch das ist nicht sein einziges Geheimnis?

