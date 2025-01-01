Lenßen & Partner
Folge 125: Das zweite Leben
22 Min.Ab 12
Eine junge Mutter befürchtet, dass ihr Ehemann sie betrügt. Sie bittet Lenßen & Partner ihren Mann zu observieren. Die Detektive beobachten den Ehemann bei Sex-Dates mit verschiedenen Frauen. Offensichtlich führt der Familienvater ein Doppelleben als Callboy. Doch das ist nicht sein einziges Geheimnis?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1