Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Eisprinzessin und der Loser

SAT.1Staffel 8Folge 17
Die Eisprinzessin und der Loser

Die Eisprinzessin und der LoserJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 17: Die Eisprinzessin und der Loser

22 Min.

Der Mandant wird von seiner eigenen Freundin angezeigt: Er soll sie geschlagen und sexuell belästigt haben. Der Jugendliche beteuert verzweifelt seine Unschuld. Doch als die Polizei ihn festnehmen will, zeigt er sein wahres Gesicht: Er dreht völlig durch und entführt seine Freundin. Können Lenßen und Partner den Jungen rechtzeitig finden, bevor er erneut ein grausames Verbrechen begeht?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen