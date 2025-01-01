Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 26
22 Min.

Als eine junge Frau mit Drogenvergangenheit verschwindet, wendet sich die Mutter an Ingo Lenßen. Sie vermutet, dass der gewalttätige Freund hinter dem Verschwinden steckt. Aber dann gerät der Chef der Vermissten in Verdacht. Er scheint seine Mitarbeiter systematisch zu erpressen. Katja Hansen ermittelt verdeckt in seiner Bäckerei.

