Eiskalt abserviert

SAT.1Staffel 8Folge 54
Folge 54: Eiskalt abserviert

23 Min.

Der Mandant vermisst seine Freundin. Nachdem er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, ist sie fluchtartig weggerannt und seitdem spurlos verschwunden. Als die Ermittler in ihre Wohnung kommen, ist sie komplett leer geräumt. Plötzlich schießt ein Unbekannter auf die Ermittler. Lenßen und sein Team spüren die Frau in einer zwielichtigen Bar auf, in der sie als Tänzerin arbeitet ...

