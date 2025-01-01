Zum Inhalt springenBarrierefrei
Absturz einer Mutter

SAT.1Staffel 8Folge 58
Folge 58: Absturz einer Mutter

22 Min.

Die 16-jährige Mandantin macht sich große Sorgen: Sie befürchtet, dass ihre Mutter wieder trinkt. Lenßen und Partner sollen die Frau observieren und stoßen auf ein dunkles Geheimnis: Die Mutter wurde vergewaltigt und erwartet ein Kind vom Täter. Als die Ermittler mit der Frau sprechen wollen, bricht sie unter dem Einfluss starker Medikamente bewusstlos zusammen. Will sich die Frau in ihrer Verzweiflung das Leben nehmen?

SAT.1
