Lenßen & Partner
Folge 85: Verraten und verkauft
22 Min.
In der Arztpraxis des Mandanten verschwinden seit einiger Zeit Medikamente. Ermittlungen ergeben, dass eine Arzthelferin dahinter steckt - ihr brutaler Ex-Freund erpresst sie und benötigt die Arzneimittel als Ersatzdroge. Er hat ihre jüngere Schwester entführt und benutzt sie als Druckmittel ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1