Lenßen & Partner

Verraten und verkauft

SAT.1Staffel 8Folge 85
22 Min.

In der Arztpraxis des Mandanten verschwinden seit einiger Zeit Medikamente. Ermittlungen ergeben, dass eine Arzthelferin dahinter steckt - ihr brutaler Ex-Freund erpresst sie und benötigt die Arzneimittel als Ersatzdroge. Er hat ihre jüngere Schwester entführt und benutzt sie als Druckmittel ...

SAT.1
