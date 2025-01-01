Lenßen & Partner
Folge 91: Einmal Ehehölle und zurück
23 Min.
Eine Familie hat große Geldprobleme. Als die Ehefrau ihren Mann auf die Schulden anspricht, rastet er aus - Hals über Kopf flüchtet sie zu ihrer Schwester. Die Ermittler observieren daraufhin den Ehemann und folgen ihm zu einem Straßenstrich. Hat die Familie Geldsorgen, weil der Mann zu Prostituierten geht?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1