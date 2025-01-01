Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schweigen ist Gold

SAT.1Staffel 8Folge 97
22 Min.Ab 12

Eine Frau lässt ihr hilfloses Kind in der Kanzlei zurück. Die Ermittler finden heraus, dass ihr Freund in mysteriöse Machenschaften verstrickt ist und sich heimlich mit Kriminellen trifft. Kurz darauf wird der Junge entführt! Alles spricht dafür, dass er ein Geheimnis kennt ...

