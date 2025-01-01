Lenßen & Partner
Folge 43: Blutige Selbstjustiz
23 Min.Ab 12
Discobetreiber Max Sievers beauftragt Lenßen & Partner, einen Überfall an seinem Türsteher Alex Stankowski aufzuklären, bevor der Selbstjustiz verübt. Sind die beiden vorbestraften Tatverdächtigen Kai Metzmacher und Faruk Özelem die wahren Schläger? Erst als die Detektive das Clubpersonal ins Visier ihrer Ermittlungen nehmen, gibt es eine heiße Spur. Für Lenßen & Partner beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
