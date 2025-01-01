Lenßen & Partner
Folge 52: Vom Arzt missbraucht
22 Min.Ab 12
Der Arzt Dr. Hermann Lohmar, ein Jugendfreund von Rechtsanwalt Ingo Lenßen, soll seine Patientin Yasmin Prange vergewaltigt haben. Nun droht ihm die Schließung seiner Praxis. Trotz Bedenken übernimmt Rechtsanwalt Lenßen das Mandat. Handelt es sich um ein Komplott, hinter dem die Ex-Verlobte des Arztes steckt? Oder hat der Frauenheld Dr. Lohmar die Tat doch begangen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1