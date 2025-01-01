Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Arzt missbraucht

SAT.1Staffel 1Folge 52
22 Min.Ab 12

Der Arzt Dr. Hermann Lohmar, ein Jugendfreund von Rechtsanwalt Ingo Lenßen, soll seine Patientin Yasmin Prange vergewaltigt haben. Nun droht ihm die Schließung seiner Praxis. Trotz Bedenken übernimmt Rechtsanwalt Lenßen das Mandat. Handelt es sich um ein Komplott, hinter dem die Ex-Verlobte des Arztes steckt? Oder hat der Frauenheld Dr. Lohmar die Tat doch begangen?

