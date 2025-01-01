Lenßen & Partner
Folge 161: Infizierte Liebe
22 Min.Ab 12
Marion Grohl macht sich große Sorgen um ihren Freund Fabian Wissmut, weil er seit drei Tagen verschwunden ist. Ist der frühere Junkie wieder ins Milieu abgerutscht? Lenßen & Partner sollen ihn finden und schützen - und werden Zeugen eines brutalen Überfalls. Alle glauben, Fabian bei dem Überfall erkannt zu haben, doch den Ermittlern kommen Zweifel an Fabians Schuld. Die Spur führt in ein Fitnessstudio, anscheinend hat der Studiobesitzer dem 23-Jährigen Unterschlupf gewährt ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1