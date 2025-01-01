In den Fängen der TrickbetrügerJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 107: In den Fängen der Trickbetrüger
22 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Hilde Strelau hat auf ihrem Küchentisch 6.000 Euro und einen Brief ihrer Tochter Sabine gefunden. Es handelt sich um das erste Lebenszeichen ihrer Tochter, seitdem sie vor einem Jahr spurlos verschwunden ist. Hilde Strelau bittet Lenßen, sie zu finden. Der einzige Anhaltspunkt über den Verbleib der Vermissten ist ihre Freundin, die Domina Claudia Schmidt.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe: 12
12
