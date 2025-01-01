Lenßen & Partner
Folge 132: Gefangen im Kanalsystem
22 Min.Ab 12
Tabea Luger ist völlig verzweifelt: Ihr 21-jähriger Sohn Elias hat einen Abschiedsbrief verfasst, in dem er ankündigt, sich den Goldenen Schuss zu setzen. Doch weder die Mutter noch Isa, die heimliche Freundin von Elias, glauben an Selbstmord. Die Detektive observieren die Skaterclique des jungen Mannes und ermitteln einen Verdächtigen: Uli Tücking (22), der Freund von Isa.
