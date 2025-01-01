Lenßen & Partner
Folge 139: Nachricht von einem Toten
22 Min.Ab 12
Ein Ehepaar erhält mysteriöse Post von einem toten Jugendfreund. Doch die Ermittlungen ergeben, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Als die Ermittler den vermeintlich Toten stellen wollen, gelingt ihm die Flucht. Kurz darauf bricht er in das Haus der Mandanten ein und entwendet deren Waffe. Lenßen & Partner müssen den Wahnsinnigen stoppen, bevor er einen Mord begeht.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
