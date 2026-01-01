Lenßen & Partner
Folge 163: Tödliches Fehlurteil
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird von einem verurteilten Mörder entführt. Der skrupellose Geiselnehmer soll seine Frau brutal erstochen haben, doch er streitet die Tat ab. In einer illegalen Gerichtsverhandlung will er den mutmaßlichen Täter überführen und zum Tode verurteilen. Ingo Lenßen soll die Verteidigung übernehmen. Kann er das Leben des Angeklagten retten?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1