Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sekretärin für gewisse Stunden

SAT.1Staffel 5Folge 174
Sekretärin für gewisse Stunden

Sekretärin für gewisse StundenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 174: Sekretärin für gewisse Stunden

23 Min.Ab 12

Ein Firmenchef ist sich sicher, dass seine Angestellte und Geliebte ihn hintergeht. Auf einer Betriebsfeier können die Ermittler der Frau ein weiteres Liebesverhältnis nachweisen. Kurz darauf wird sie entführt. Ist sie Opfer ihres freizügigen Lebenswandels geworden?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen