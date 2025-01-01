Lenßen & Partner
Folge 34: Eiskalte Freundinnen
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird auf dem Viktualienmarkt Zeuge einer Handgreiflichkeit zwischen Kathrin Hagedorn und Volker Menz. Die Mutter beschuldigt den Käsehändler, dass er ihre Tochter Jasmin Hagedorn sexuell ausnutzt und verprügelt. Volker Menz selbst sieht sich als Ersatzvater der Jugendlichen: Angeblich macht er sich selbst große Sorgen wegen der Verletzungen der 16-Jährigen.
