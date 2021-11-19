Lenßen & Partner
Folge 81: Blinder Verdacht
22 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
Die durch einen Unfall erblindete Maike Hamm wendet sich an Ingo Lenßen. Sie glaubt, dass ihr Mann Lukas sich wegen ihrer Behinderung von ihr abwendet und ein Verhältnis hat. Die Ermittlungen ergeben: Hamm unterhält tatsächlich sexuelle Beziehungen zu mehreren Frauen. Nach weiteren Recherchen wird klar: Lukas Hamm will seine Schreinerei verkaufen und sich mit einer seiner Freundinnen absetzen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1