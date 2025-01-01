Lenßen & Partner
Folge 135: Das unmoralische Job-Angebot
22 Min.Ab 12
Die besorgte Schwester eines Hotelchefs wendet sich an Lenßen und Partner: Obwohl auf ihren Bruder bereits mehrere Mordanschläge verübt wurden, weigert er sich, die Polizei einzuschalten. Die Ermittler observieren den Bruder und finden heraus, dass er eine Sex-Affäre mit einer seiner Angestellten hat. Als er kurz darauf spurlos verschwindet, fällt der Verdacht auf den Ehemann der Angestellten.
Staffel 6
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
