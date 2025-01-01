Lenßen & Partner
Folge 59: Der perverse Staatsanwalt
22 Min.Ab 12
Ein Paparazzo und ein Staatsanwalt sind auf ein Geheimnis in einem Obdachlosenheim gestoßen. Dann wird der Paparazzo entführt und kurz darauf wird auf den Staatsanwalt geschossen. Als Sebastian Thiele nach Beweisen sucht, um die Anschläge aufzuklären, wird er brutal niedergeschlagen. Können Lenßen & Partner das Geheimnis lüften?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1