Lenßen & Partner
Folge 120: Flucht in den Tod
23 Min.Ab 12
Als eine junge Frau spurlos verschwindet, hat ihre Schwester einen grausamen Verdacht: Sie glaubt, dass der gewalttätige Ehemann ihre Schwester kaltblütig ermordet hat. Im Garten der Vermissten machen die Ermittler einen schrecklichen Fund...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1