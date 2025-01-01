Lenßen & Partner
Folge 150: Verhängnisvolle Begierde
22 Min.Ab 12
Als ein Mädchen entführt wird, fordert der Täter eine Million Euro Lösegeld. Die Ermittler orten ihr Handy in einem Stundenhotel, aber sie kommen zu spät: Alles deutet darauf hin, dass die junge Frau verschleppt wurde. Bei der Geldübergabe kommt es zu einem fatalen Zwischenfall und der Täter kann fliehen.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1