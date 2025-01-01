Lenßen & Partner
Folge 169: Schwanger am Abgrund
23 Min.Ab 12
Die Ermittler observieren den Freund der hochschwangeren Mandantin, aber ihre Tarnung fliegt auf. In den Fängen von brutalen Verbrechern erfahren die Detektive von deren Plan, einen Raub zu begehen. Als einem der Komplizen die Sache zu heiß wird, wird Sebastian Thiele gezwungen, seinen Part bei dem Raubüberfall zu übernehmen.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1