Eine Nummer zu groß

SAT.1Staffel 1Folge 21
Folge 21: Eine Nummer zu groß

24 Min.Ab 12

Die schwangere Nadine Winter weiß nicht mehr weiter: Ihr Chef hat sie gerade fristlos gekündigt, weil sie angeblich gestohlen hat. Ein belastendes Überwachungsvideo dient als Beweis. Doch die 27-jährige Verkäuferin beteuert ihre Unschuld. Jemand muss ihr die gestohlene Ware untergeschoben haben. Undercover soll Ermittlerin Lara Kampmann herausfinden, ob tatsächlich jemand versucht, die Mandantin loszuwerden. In dem Modeladen stehen Lügen und Intrigen auf der Tagesordnung ...

SAT.1
