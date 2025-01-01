Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 25
24 Min.Ab 12

Die todkranke Julia Brinks bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihr Mann Marco ist verschwunden. Er ist nicht zu dem OP-Termin aufgetaucht, bei dem er ihr einen Teil seiner Leber spenden wollte, um ihr Leben zu retten. Julia ist sich sicher, dass ihm etwas zugestoßen sein muss - und das, obwohl sie ihn erst seit ein paar Wochen kennt! Ist die junge Frau auf einen skrupellosen Heiratsschwindler hereingefallen, der auf ihr Erbe hofft?

