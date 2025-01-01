Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Zum Kuckuck

SAT.1Staffel 1Folge 26
Zum Kuckuck

Zum KuckuckJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 26: Zum Kuckuck

23 Min.Ab 12

Die völlig aufgebrachte Anja Pohl bitte Ingo Lenßen um Hilfe: Ein Gerichtsvollzieher wollte ihren Kiosk pfänden. Daraufhin hat sich die völlig verzweifelte Frau auf einen unmoralischen Deal eingelassen: Sex gegen Schulden. Doch dann taucht plötzlich der echte Gerichtsvollzieher auf. Offensichtlich ist die Mandantin auf einen perversen Betrüger hereingefallen - und es stellt sich heraus, dass Anja Pohl nicht das einzige Opfer des falschen Gerichtvollziehers ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen