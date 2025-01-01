Lenßen
Folge 26: Zum Kuckuck
23 Min.Ab 12
Die völlig aufgebrachte Anja Pohl bitte Ingo Lenßen um Hilfe: Ein Gerichtsvollzieher wollte ihren Kiosk pfänden. Daraufhin hat sich die völlig verzweifelte Frau auf einen unmoralischen Deal eingelassen: Sex gegen Schulden. Doch dann taucht plötzlich der echte Gerichtsvollzieher auf. Offensichtlich ist die Mandantin auf einen perversen Betrüger hereingefallen - und es stellt sich heraus, dass Anja Pohl nicht das einzige Opfer des falschen Gerichtvollziehers ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1