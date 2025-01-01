Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Familienvater im Kreuzfeuer

SAT.1Staffel 1Folge 27
Familienvater im Kreuzfeuer

Familienvater im KreuzfeuerJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 27: Familienvater im Kreuzfeuer

23 Min.Ab 6

Eine 16-jährige Auszubildende hat ihren Chef Roland Schorn wegen Vergewaltigung angezeigt. Ehefrau Thessa Schorn bittet Ingo Lenßen, die Unschuld ihres Mannes zu beweisen. Sie ist fest davon überzeugt, dass Roland so etwas niemals tun würde. Doch der Ehemann will die Angelegenheit alleine klären. Schließlich beobachten Lenßens Ermittler eine Geldübergabe zwischen Roland Schorn und dem vermeintlichen Opfer. Versucht er das Mädchen zu bestechen, um seine Schuld zu vertuschen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen