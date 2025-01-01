Lenßen
Folge 34: Der Tote im Kofferraum
24 Min.Ab 12
Gebrauchtwagenhändler Paul Immich findet die Leiche seines besten Freundes und Teilhabers in seiner Werkstatt. Panisch wendet er sich an Ingo Lenßen, weil er weiß, dass man ihn für den Mörder halten wird. Paul verdächtigt die Besitzerin eines Limousinenservices, denn sie und der Tote hatten am Abend des Mordes einen heftigen Streit. Doch dann taucht ein brisantes Video auf und das Blatt wendet sich ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1