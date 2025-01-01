Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Die Romeo-Falle

SAT.1Staffel 1Folge 37
Folge 37: Die Romeo-Falle

23 Min.Ab 12

Elke Paschke (45) ist in großer Sorge: Ihr Verlobter Achim (29) ist verschwunden - kurz zuvor hat sie ihm eine große Summe Geld geliehen. Stefanie Scholz ermittelt undercover und bringt einige unbequeme Wahrheiten ans Licht. "Achim" benutzt eine falsche Identität. Plötzlich fliegt ihre Tarnung auf, und die Ermittlerin schwebt in großer Gefahr. Wird es Ingo Lenßen gelingen, Stefanie Scholz rechtzeitig zu finden?

SAT.1
