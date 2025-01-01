Lenßen
Folge 39: Der Außenseiter
23 Min.Ab 12
Eva Glock wendet sich panisch an Ingo Lenßen. Sie hat im Zimmer ihres 17-jährigen Bruders Rocco Hinweise darauf gefunden, dass er offenbar ein Blutbad an seiner Schule anrichten will. Lenßen erkennt sofort den Ernst der Lage und setzt sein Team auf den Schüler an. Die Ermittler bekommen mit, wie sich Rocco eine Waffe besorgen will. Doch plötzlich fehlt von ihm jede Spur. Werden die Ermittler den Schüler finden, bevor er seinen grausamen Plan in die Tat umsetzen kann?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1