Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Countdown

SAT.1Staffel 1Folge 43
Countdown

CountdownJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 43: Countdown

24 Min.Ab 12

Eine junge Frau findet in der Zeitung eine Todesanzeige - ihre eigene! Laut dieser wird sie in zwei Tagen sterben. Sie verdächtigt ihren aggressiven Ex-Freund, der ihr bei der Trennung gedroht hat. Der behauptet jedoch, seine Ex noch immer zu lieben. Wenig später findet die Mandantin ein Video: Der Täter ist nachts in ihre Wohnung eingedrungen und hat sie schlafend gefilmt. Den Ermittlern bleiben nur noch wenige Stunden, den Täter zu stellen. Der Countdown läuft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen