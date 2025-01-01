Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der falsche Polizist

SAT.1 Staffel 1 Folge 56
Folge 56: Der falsche Polizist

23 Min. Ab 12

Die gutmütige Hilde Meissen ist einem Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Ein unbekannter Mann gibt sich als falscher Polizist aus, beschlagnahmt ihre gesamten Wertsachen und verschwindet spurlos. Wer ist er? Woher wusste er von dem Safe? Doch der größte Schock steht Hilde noch bevor: Die Spur führt in die eigene Familie ...

