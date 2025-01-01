Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Du gehörst nur mir

SAT.1Staffel 1Folge 62
Du gehörst nur mir

Du gehörst nur mirJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 62: Du gehörst nur mir

24 Min.Ab 12

Zahllose Anrufe, krankhafte Liebesschwüre, nicht endender SMS-Terror. Ein Unbekannter ist besessen von der 26-jährigen Radiomoderatorin Jennifer Schwarz. Er macht ihr das Leben zur Hölle, folgt ihr scheinbar auf Schritt und Tritt. Dann der Schock: Der Stalker hat sich sogar Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und muss einen Schlüssel haben! Kurze Zeit später verschwindet Jennifer Schwarz spurlos. Können Lenßen und seine Ermittler die Moderatorin rechtzeitig finden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen