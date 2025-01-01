Lenßen
Folge 62: Du gehörst nur mir
24 Min.Ab 12
Zahllose Anrufe, krankhafte Liebesschwüre, nicht endender SMS-Terror. Ein Unbekannter ist besessen von der 26-jährigen Radiomoderatorin Jennifer Schwarz. Er macht ihr das Leben zur Hölle, folgt ihr scheinbar auf Schritt und Tritt. Dann der Schock: Der Stalker hat sich sogar Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und muss einen Schlüssel haben! Kurze Zeit später verschwindet Jennifer Schwarz spurlos. Können Lenßen und seine Ermittler die Moderatorin rechtzeitig finden?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1