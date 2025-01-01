Lenßen
Folge 74: Schwesternliebe
24 Min.Ab 12
Mobbing in der Schule! Die hilflose Nina wird von einer brutalen Mädchengang erpresst. Sie verändert sich massiv, wird immer verschlossener. Selbst ihre Schwester, die sie nach dem Tod ihrer Eltern großgezogen hat, kommt nicht mehr an sie heran. Doch womit hat die Gang das Mädchen in der Hand? Was kann so furchtbar sein, dass ein junges Mädchen sich lieber schikanieren lässt und sogar einen Selbstmordversuch unternimmt, als das Geheimnis preiszugeben?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1