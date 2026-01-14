Leonie Löwenherz
Folge 23: Geschenke für Laurenz
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Professor Laurenz Lehmann kommt aus dem Ausland nach Haus um mit seinen Lieben Geburtstag zu feiern. Es hätte auch eine nette Feier werden können, aber Leonie hat sich die Funktionsweise eines BTX-Terminals erklären lassen und dann bei einem Versandhaus viele unbrauchbare Geschenke für Laurenz bestellt. Das wird eine „schöne“ Überraschung für Professor Lehmann und seine Gäste.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0