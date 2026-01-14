Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie ist mit Ernst auf der Suche nach einem neuen Auftrag für Ernst. Während Ernst die ganze Zeit im Kreis läuft, ließt Leonie ihm die ganzen Angebote vor. Dan wird ihm schwindelig und Ernst geht auf den Rat von Leonie hin in die Küche um ein Glas Wasser zu trinken. Während dessen durchsucht Leonie Ernst Angebote immer noch, mit Erfolg sie findet ein Angebot für einen Supermarkt vor und zeichnet in der Abwesenheit von Ernst die alten Entwürfe um und schickt sie per Fax an die Baufirma.

Studio 100 Kids
