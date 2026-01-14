Leonie Löwenherz
Folge 31: Fit wie ein Turnschuh
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Karin ist beim Training vor dem Fernseher, als Ernst seinen ersten Schritt nach langem auf die Waage tätigt und frustriert ist, weil sein Gewicht sich ins negative verändert hat. Für ihm steht fest - ab heute wird Diät gehalten und Sport getrieben-.
Genre:Fantasie, Comedy
