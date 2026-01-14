Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026

Karin ist beim Training vor dem Fernseher, als Ernst seinen ersten Schritt nach langem auf die Waage tätigt und frustriert ist, weil sein Gewicht sich ins negative verändert hat. Für ihm steht fest - ab heute wird Diät gehalten und Sport getrieben-.

