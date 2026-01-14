Leonie Löwenherz
Folge 33: Tuta Bonga Pfauenauge
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Ernst erhält Post vom Verlag, der auf Lehmanns Afrikaroman wartet. Da aber bis heute noch kein Schreiben von Lehmann kam, dass Ernst über einen solchen Roman informiert. Ernst gerät in Panik und überlegt, wo er einen solchen Roman herbekommt, da sonst der Verlag den finanziellen Vorschuss zurück haben will.
Genre:Fantasie, Comedy
