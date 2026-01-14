Leonie Löwenherz
Folge 34: Drachensteigen
20 Min.Folge vom 14.01.2026
Lambert und Ludwig sind fleißig am Drachen bauen, als Leonie bei ihnen in der Garage vorbei schaut. Da aber noch etwas Material fehlt schicken, die Brüder Leonie zu Ernst, damit sie von ihm das fehlende Bastelmaterial holt. Ernst ist gerade frustriert, weil er eine Absage vom Bauamt erhalten hat.
