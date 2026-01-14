Leonie Löwenherz
Folge 36: Sendung wider Willen
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Alle sind dabei dass Haus zu verlassen. Lambert und Ludwig wollen eine Kassette beim Produzenten vorstellen, Tina geht zur Uni und Lehmann ist schon wieder unterwegs. Ach ja, Ernst ist ja noch da, aber nur noch für kurze Zeit, denn auch er hat einen Termin. Leonie passt, dass gar nicht, dass sie alleine zu Hause bleiben muss. Aber sie findet schnell was.
Leonie Löwenherz
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0