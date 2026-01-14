Die 5. Wand im WohnzimmerJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 38: Die 5. Wand im Wohnzimmer
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie hat Heimweh. Karin versucht ihr beizubringen, wie sie sich durch Meditation in ihre Heimat träumen kann. Dazu benötigt sie ein Bild von Afrika. Leonie ist gerade dabei sich in ihre Heimat zu träumen, als die Tür zu knallt und Lambert und Ludwig sauer und frustriert hineinspazieren. Leonie bekommt mit, dass die Zwei vom Plattenproduzent abgelehnt wurden, und dass sie nie wieder Musik machen wollen.
Leonie Löwenherz
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0