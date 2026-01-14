Die größte Show der WeltJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 39: Die größte Show der Welt
23 Min.Folge vom 14.01.2026
Heut ist es so weit, Ludwig und Lambert sollen den Vertrag vom Produzenten unterschreiben und schwelgen deshalb in Träumen von Ruhm und Autogrammen. Als die zwei Löwen –Jungen bei dem Produzenten sitzen kommt ein Jahrmarktbetreiber hinein, der von den Kostümen der beiden begeistert ist.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0